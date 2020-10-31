Азар забил за "Реал" впервые за 392 дня

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Азар забил за "Реал" впервые за 392 дня

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар забил первый мяч в текущем сезоне, поразив ворота "Уэски" в домашнем матче 8-го тура Примеры.

Звёздный бельгиец отличился в составе "сливочных" впервые за 392 дня - у него не было голов на клубном уровне с 5 октября 2019 года.

Напомним, что 29-летний футболист пропустил очень много игр из-за травм. Для него сегодняшний поединок только второй с начала сезона.

Летом 2019 года "Реал" купил Азара у "Челси" за 100 миллионов евро, ещё 15 миллионов "бланкос" заплатили в качестве бонусов.

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