Азар "закосил" под Робокопа

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Азар "закосил" под Робокопа

Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар попал под прицел фотоаппаратов журналистов в необычном виде.

Футболист натянул шапку на глаза во время тренировки и стал похож на Робокопа. Возможно, это связано с низкой температурой в Риме.

Фото: РобоАзар.

 

Feeling the cold, @hazardeden_10? #UCL @chelseafc ⚪️

Публикация от #UCL (@uefachampionsleague)

Напомним, что "Челси" предстоит поединок 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ромы".

Матч "Рома" - "Челси" состоится сегодня, 31 октября и начнется в 22.45 мск.

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