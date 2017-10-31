Азар "закосил" под Робокопа

Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар попал под прицел фотоаппаратов журналистов в необычном виде.

Футболист натянул шапку на глаза во время тренировки и стал похож на Робокопа. Возможно, это связано с низкой температурой в Риме.

Фото: РобоАзар.

Feeling the cold, @hazardeden_10? #UCL @chelseafc ⚪️ Публикация от #UCL (@uefachampionsleague) Окт 31 2017 в 4:10 PDT

Напомним, что "Челси" предстоит поединок 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ромы".

Матч "Рома" - "Челси" состоится сегодня, 31 октября и начнется в 22.45 мск.

Не пропустите: Зидан одобрил приобретение трех звезд АПЛ. | http://soccernews.ru