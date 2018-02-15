Азар занялся поисками жилья в Мадриде

Вингер лондонского "Челси" Эден Азар уже занялся поисками жилья в Мадриде, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 27-летний бельгиец планирует по окончанию текущего сезона стать игроком "Реала", который в свою очередь проявляет активный интерес к нему. Ввиду этого футболист уже дал указания своему окружению начать поиски жилья для него в столице Испании.

В нынешнем сезоне Азар забил 15 мячей и сделал 9 результативных передач в 36 играх за "Челси".

Напомним, "Челси" готов побороться за защитника "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru