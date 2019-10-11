Азар заявил, что сборная Бельгии должна выиграть все матчи в группе

Хавбек сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал разгромную победу своей команды в матче с Сан-Марино (9:0) в рамках отбора Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Отметим, что бельгийская команда одержала семь побед и досрочно вышла в финальную часть Евро-2020.

"Я очень счастлив, что мы прошли квалификацию и забили много голов, болельщики тоже очень рады. Однако мы могли бы забить и больше. Нам нужно набрать 30 очков из 30 в группе", - сказал футболист.

В этом розыгрыше Азар участвовал в 5 матчах, отметившись 3 голами и 4 ассистами.

13 октября Бельгия встретится с Казахстаном, а 16 ноября снова сыграет со сборной Россией. В активе национальной команды 21 балл.

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