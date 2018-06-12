Азар здорово покуражился в игре с Коста-Рикой

Вингер сборной Бельгии Эден Азар здорово покуражился во вчерашней товарищеской игре против Коста-Рики. После этого матча команда из КОНКАКАФ будет еще долго вспоминать 27-летнего игрока с дрожью в сердце.

Напомним, Бельгия разгромила Коста-Рику со счетом 4:1. | soccernews.ru