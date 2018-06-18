Азар: "Жду, кто будет тренером "Челси" в новом сезоне"

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Азар: "Жду, кто будет тренером "Челси" в новом сезоне"Вингер лондонского "Челси" Эден Азар высказался по своему будущему.

"Я не хочу говорить о трансферном окне прямо сейчас. Меня уже много раз спрашивали об этом. Я уже говорил, что выиграл уже все в Лондоне, за исключением Лиги чемпионов. Если я нахожусь в сборной сейчас, то это все благодаря "Челси". Было бы слишком легко сказать: "Я хочу уйти". Вот почему прежде всего я хотел бы знать, кто будет тренером команды в следующем году. Я намерен подождать, уйдет тренер или останется", - цитирует 27-летнего бельгийца Le 10 Sport.

Напомним, "Челси" отклонил предложение "Реала" по Куртуа. | soccernews.ru

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