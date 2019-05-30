Азар, Жиру и Обамеянг вошли в команду сезона Лиги Европы
УЕФА огласил состав символической сборной сезона в Лиге Европы, сообщает официальный твиттер организации.
В состав команды вошли 18 футболистов, из которых восемь представляют победителя турнира "Челси".
Вратари: Кевин Трапп ("Айнтрахт"), Кепа Аррисабалага ("Челси")
Защитники: Алекс Гримальдо ("Бенфика"), Сеад Колашинац ("Арсенал"), Лоран Косьельни ("Арсенал"), Давид Луиз ("Челси"), Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Данни да Коста ("Айнтрахт")
Полузащитники: Макото Хасебе ("Айнтрахт"), Филип Костич ("Айнтрахт"), Жоржиньо ("Челси"), Нголо Канте ("Челси")
Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), Оливье Жиру ("Челси"), Лука Йович ("Айнтрахт"), Жоау Фелиш ("Бенфика"), Педро ("Челси"), Эден Азар ("Челси").
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