Азаров: "Футбол возьмет свое, обыграть "Спартак" почетно и в апреле"



Исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал перенос четвертьфинального матча Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком".

"Матч все-таки отменили. Зима не сдается, но футбол возьмет свое! Обыграть «Спартак» почетно и в феврале, и в апреле", – приводят слова Азарова российские СМИ.

Есть вероятность, что матч будет сыгран 4 апреля.

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