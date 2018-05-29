Азербайджан - Кыргызстан - 3:0, Мальта - Армения - 1:1, Косово - Албания - 3:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры трёх товарищеских матчей с участием национальных сборных, которые продолжают готовиться к Чемпионату Мира 2018 года.

Азербайджан - Кыргызстан - 3:0

Мальта - Армения - 1:1

Косово - Албания - 3:0

Не пропустите: Сборные Азербайджана и Косово добились крупных побед в товарищеских матчах, Армения не сумела обыграть Мальту. | http://soccernews.ru