Азербайджан обыграл Бахрейн в товарищеском матче
Азербайджан обыграл Бахрейн в товарищеском матче.
Победный гол забил форвард гостей Рамиль Шейдаев, который играет в "Динамо".
Бахрейн - Азербайджан - 2:3 (1:1)
Голы: Аль-Малуд, 31 - 0:1, Дадашов, 41, - 1:1, Халилзаде, 62 - 1:2, Шейдаев, 70 - 1:2.
А еще: Хорватия сенсационно потеряла очки в матче с Азербайджаном| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
-
Моуринью отказался стать главным тренером "Лиона"
-
"Краснодар" может досрочно отозвать Сорокина из аренды в "Рубине"
-
"Спартак" поставил перед Тедеско задачу на остаток сезона
-
Казань хочет провести финал Лиги Европы-2023
-
Думаете Джампаоло развалил "Милан"? Он просто жертва обстоятельств! Клуб развалили изнутри
Лента новостей
-
Азербайджан обыграл Бахрейн в товарищеском матче
-
Буффон стал послом доброй воли продовольственной программы ООН
-
1
Третья форма "Барселоны" на сезон-2020/21 будет розовой
-
Шюррле высмеял обстановку на дорогах в Москве
-
1
Тер Штеген и Паредес в старте на матч Германия - Аргентина
-
1
Моуринью отказался стать главным тренером "Лиона"
-
6
Неймар заявил, что счастлив быть в ПСЖ
-
ПСЖ интересуется 17-летним форвардом "Интера" Эспозито
-
Автобус "Црвены Звезды" не пустили в Косово на матч Кубка Сербии
-
3
Мюллер заявил, что недоволен статусом запасного в "Баварии"
-
Марсело восстановился после травмы
-
"Краснодар" может досрочно отозвать Сорокина из аренды в "Рубине"
-
1
Эдегор не хочет зимой возвращаться в "Реал"
-
Пиоли прокомментировал назначение на пост тренера "Милана"
-
Черчесов прокомментировал критику в адрес Лунева
-
Миятович оценил потенциал состава "Реала"
-
2
Сычёв: "В юности работал на полях и торговал картошкой"
-
ПСЖ летом потеряет двух многолетних лидеров
-
Объявлены даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка России
-
2
Месси признался, что не владеет каталанским языком