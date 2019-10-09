Азербайджан обыграл Бахрейн в товарищеском матче.

Победный гол забил форвард гостей Рамиль Шейдаев, который играет в "Динамо".

Бахрейн - Азербайджан - 2:3 (1:1)

Голы: Аль-Малуд, 31 - 0:1, Дадашов, 41, - 1:1, Халилзаде, 62 - 1:2, Шейдаев, 70 - 1:2.

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