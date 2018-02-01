Азиз Тете рассказал о переходе в "Динамо"

Новичок "Динамо" Абдул Азиз Тете рассказал о том, как он решился на переезд в Москву.

Напомним, что ранее футболист выступал в составе польского "Леха".

"Прежде всего, хочу сказать, что для меня решиться на переход было непросто. Я был игроком "Леха", ведущего клуба Польши, и был счастлив в этом клубе. Но я люблю вызовы, неоднократно в своей жизни и карьере проходил через них. "Динамо" предложило именно вызов. Посовещавшись с семьей и друзьями, я решил принять этот вызов", - сказал он.

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