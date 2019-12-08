Газизов прокомментировал акцию болельщиков "Уфы", которые покинули трибуну после 30 минут матча

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался по поводу акции фанатов, которые покинули трибуны на 30-й минуте матча 19-го тура с "Ахматом" (1:0). Об этом сообщает "РБ-Спорт".

Напомним, болельщики команды присоединились к фанатам, поддерживающим "Зенит", "Локомотив", "Арсенал", ЦСКА, "Краснодар" и "Динамо". Несколько дней назад фанатов "Спартака" массово задержали в Санкт-Петербурге.

"Уход фанатов "Уфы" с трибуны на 30-й минуте меня не смутил, это ведь всероссийская акция. Они одна семья, это их жизнь. Мы благодарны им за то, что они приезжают и поддерживают нас. Футбол для болельщиков и фанатов. Это наши ближайшие помощники, и мы живем их жизнью", - сказал Газизов.

После 19 туров РПЛ "Уфа" занимает 7 место в турнирной таблице. набрав 25 очков.

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