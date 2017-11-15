Азмун: "Бердыев - один из лучших российских тренеров"

Форвард казанского "Рубина" Сердар Азмун высоко отозвался о наставнике своей команды Курбане Бердыеве.

"Не хочу делать громких заявлений, но Бердыев один из тех тренеров, которым хочется доверять. Почему? Потому что когда ты видишь конечный результат и понимаешь, за счёт чего он достигается, то проникаешься уважением к тренеру. На данный момент Курбан Бекиевич - один из лучших российских тренеров. В Казани все его по-настоящему уважают. Он - замечательный человек и один из немногих, кто выкладывается без остатка" - сказал 22-летний иранец.

Напомним, что Азмун играл под руководством Бердыева не только в "Рубине", но и в "Ростове".

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