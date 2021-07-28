Азмун близок к переходу "Байер". Названа сумма трансфера

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Азмун близок к переходу "Байер". Названа сумма трансфера

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун в ближайшее время перейдет в леверкузенский "Байер", сообщает Sport1.de.

По сведениям источника, немецкий клуб уже согласовал с футболистом условия личного контракта. Сумма трансфера составит 14 миллиона евро, но за счет бонусов она может увеличиться.

26-летний Азмун в прошлом сезоне провел за "Зенит" 29 матчей, забил 19 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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