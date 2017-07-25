Азмун близок к переходу в "Лацио"



Иранский нападающий "Рубина" Сердар Азмун может перейти в "Лацио", сообщает Федерация футбола Ирана.

Сумма трансфера составит 18 миллионов евро. Форвард станет самым дорогим футболистом в истории Ирана.

Напомним, что 22-летний Азмун перешел в "Рубин" только этим летом, перейдя из "Ростова".

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