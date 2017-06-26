Азмун близок к переходу в "Рубин"

Форвард "Ростова" Сердар Азмун в ближайшее время станет игроком "Рубина", сообщают российские СМИ.

22-летний иранец уже прибыл в расположение казанской команды и прошёл медицинское обследование. Ожидается, что вскоре о переходе будет объявлено официально.

Напомним, что Азмун уже выступал за "Рубин" с 2012 по 2016 год, после чего со скандалом перебрался в "Ростов".

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