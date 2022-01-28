Азмун: "Буду умирать за "Зенит"

Фото: инстаграм Азмуна\Автор неизвестен

Иранский форвард "Зенита" Сердар Азмун обратился к партнеру по команде Артему Дзюбе во время прямого эфира в инстаграме.

"О, Артемчик! Я ничего плохо не делал. Они сказали, я удалил этот чат. Я сегодня писал, вчера писал… Не знаю, чего они хотят. Я ничего плохо не делал никогда.

Но все равно, без проблем. Люблю тебя, Артемчик. Ты всегда здесь, брат. Но все равно, без проблем. Ничего. Еще я три месяца буду умирать за "Зенит", без проблем. Поеду со второй командой, первой. Э, они хотят со второй командой, я поеду, господи", - сказал Азмун.

Ранее стало официально известно, что по окончании сезона Азмун перейдет в "Байер" на правах свободного агента.

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