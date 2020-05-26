Азмун допускает уход из "Зенита"
Нападающий питерского "Зенита" Сердар Азмун не исключает смену команду уже грядущим летом.
"У меня есть действующий контракт с "Зенитом" и я сосредоточен на выступлениях за команду. Верю, что всё будет хорошо. Я играю в России уже восемь лет. Это хороший опыт, но я хочу принять новый вызов. Надеюсь, мне скоро представится такая возможность. Но об интересе "Наполи" пока не могу сказать ничего конкретного", - цитирует иранского форварда Calciomercato.
Азмун выступает за "Зенит" с февраля 2019 года, сыграл 45 матчей, забил 26 голов и сделал 10 ассистов.
Контракт игрока с "сине-бело-голубыми" рассчитан до июня 2022 года. Его рыночная стоимость - 14,5 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
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|22
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|Краснодар
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|4
|Ростов
|22
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|5
|ЦСКА Москва
|22
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|30
|7
|Арсенал Тула
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|28
|9
|Уфа
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|27
|10
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|22
|25
|11
|Тамбов
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|22
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