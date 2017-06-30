Азмун достанется "Рубину" бесплатно



Иранский нападающий "Ростова" Сердар Азмун перейдет в "Рубин", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, в контракте игрока с ростовчанами есть пункт, который позволяет ему покинуть клуб. Таким образом форвард достанется "Рубину" бесплатно.

Стоит отметить, что 22-летний Азмун ранее уже выступал за "Рубин" с 2012 по 2016 годы.

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