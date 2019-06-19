Азмун: "Если я не выиграю Лигу чемпионов или Лигу Европы, буду разочарован в своей жизни"

1 Теги зенит санкт-петербургсердар азмунлига чемпионов уефа

Азмун: "Если я не выиграю Лигу чемпионов или Лигу Европы, буду разочарован в своей жизни"

Форвард "Зенита" Сердар Азмун рассказал, что очень хочет выиграть Лигу чемпионов или Лигу Европы.

"Я бы хотел играть в топ-лиге, где угодно. Я хочу выступать в хорошем клубе. Моя главная мечта, чтобы команда, за которую я играю, выступала в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Если я не выиграю один из этих турниров, буду разочарован в своей жизни. Я перешел в "Зенит", чтобы стать чемпионом", - сказал Азмун.

24-летний иранский футболист зимой 2019 года перешел из "Рубина" в "Зенит", который по итогам минувшего сезона стал чемпионом России и в следующей кампании будет выступать в Лиге чемпионов.

А еще: Анюков может стать играющим тренером в "Зените"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ADMuH
ADMuH

Насчёт Лч хз,но Ле вероятней,так что все в твоих ногах, Сердар.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Эвертон" договорился с "Барселоной" о выкупе контракта Андре Гомеша

"Эвертон" договорился с "Барселоной" о выкупе контракта Андре Гомеша

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов