Азмун: "Если я не выиграю Лигу чемпионов или Лигу Европы, буду разочарован в своей жизни"

Форвард "Зенита" Сердар Азмун рассказал, что очень хочет выиграть Лигу чемпионов или Лигу Европы.

"Я бы хотел играть в топ-лиге, где угодно. Я хочу выступать в хорошем клубе. Моя главная мечта, чтобы команда, за которую я играю, выступала в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Если я не выиграю один из этих турниров, буду разочарован в своей жизни. Я перешел в "Зенит", чтобы стать чемпионом", - сказал Азмун.

24-летний иранский футболист зимой 2019 года перешел из "Рубина" в "Зенит", который по итогам минувшего сезона стал чемпионом России и в следующей кампании будет выступать в Лиге чемпионов.

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