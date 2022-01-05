Азмун громко высказался о возможном переходе в "Лион"
Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен
Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун опроверг информацию о том, что он договорился о переходе в "Лион".
"В последнее время в СМИ появляется неправдивая информация. Я мог бы сказать, какие клубы мной интересуются, но меня могут не так понять. Моя мама не искала для меня дом во Франции, это неправда. В это время она была в Иране", - приводит слова Азмуна Mehr News.
Напомним, что контракт 27-летнего Азмуна с "Зенитом" истекает летом 2022 года. Таким образом, через полгода он может сменить клуб бесплатно. Интерес к форварду проявляют "Лион", "Интер" и "Ньюкасл".
В нынешнем сезоне Азмун провел за "Зенит" 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.
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