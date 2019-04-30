Азмун хочет выиграть с "Зенитом" Лигу Чемпионов

Форвард "Зенита" Сердар Азмун признался, что он хочет добыть победу в Лиге Чемпионов со своей нынешней командой.

"Лига Чемпионов - лучший турнир для лучших команд. Надеюсь, мне удастся вновь там выступить и показать всем, на что я способен. Я буду рад забить любой команде в ЛЧ. Это воспоминания, которыми ты потом будешь делиться со своими детьми. Поэтому сделаю всё от меня зависящее. Я люблю футбол и хочу выиграть Лигу Чемпионов с "Зенитом", - сказал 24-летний иранец.

Азмун принимал участие в матчах ЛЧ в сезоне 2016/17 в составе "Ростова", тогда он забил 4 гола в 10 матчах.

"Зенит" купил нападающего в феврале этого года у "Рубина" за 12 миллионов евро.

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