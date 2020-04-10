Азмун и Кокорин в инстаграме поздравили Нобоа с 35-летием

Форвард "Зенита" Сердар Азмун и нападающий "Сочи" Александр Кокорин в инстаграме поздравили хавбека команды Кристиана Нобоа с днем рождения.



9 апреля футболисту исполнилось 35 лет.

"С днём рождения, бро! Люблю тебя! Желаю всего наилучшего!" - написал Азмун.

"С днём рождения, друг!" - написал Кокорин на испанском языке.





Нобоа играет в "Сочи" с лета 2019 года.

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