Азмун и Кокорин в инстаграме поздравили Нобоа с 35-летием

Теги фк сочикристиан нобоа

Азмун и Кокорин в инстаграме поздравили Нобоа с 35-летием

Форвард "Зенита" Сердар Азмун и нападающий "Сочи" Александр Кокорин в инстаграме поздравили хавбека команды Кристиана Нобоа с днем рождения.

9 апреля футболисту исполнилось 35 лет.

"С днём рождения, бро! Люблю тебя! Желаю всего наилучшего!" - написал Азмун.

"С днём рождения, друг!" - написал Кокорин на испанском языке.


Нобоа играет в "Сочи" с лета 2019 года.

Не пропустите: Нобоа рассказал, что переживает за свою семью в Эквадоре из-за ситуации с коронавирусом| http://soccernews.ru

   
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Перерыв в чемпионате Шотландии продлен до 10 июня

Перерыв в чемпионате Шотландии продлен до 10 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов