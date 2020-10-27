Азмун и Малком не помогут "Зениту" в матче с "Боруссией"
Форвард "Зенита" Сердар Азмун и Малком не смогут помочь своей команде в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с дортмундской "Боруссией". Об этом рассказал главный тренер Сергей Семак на пресс-конференции.
"Малком и Азмун не смогут нам помочь. Малком прилетел в Германию, чтобы пройти консультацию по своей травме. У Азмуна - не коронавирус.
Травма Малкома к прошлогодней не имеет никакого отношения. Надеемся, что через две недели он вернется.
Жирков пропустил какое-то время. Последние два дня он тренировался с командой. Посмотрим, сколько он сможет сыграть. Но в ближайшее время он сможет сыграть полный матч. Главное, чтобы травмы ему не мешали, а здоровье ему позволяет", - цитирует Семака Sport24.
Встреча "Зенита" с "Боруссией" состоится завтра, 28 октября, в Германии. Начало матча - в 23:00 (мск).
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