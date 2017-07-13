Азмун интересен двум европейским клубам

Форвард "Ростова" Сердар Азмун может продолжить карьеру в Италии или Германии, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что в ближайшее время 22-летний иранец перейдёт на правах свободного агента в "Рубин", однако из-за конфликта с болельщиками казанского клуба может сразу же быть продан.

В услугах Азмуна заинтересованы римский "Лацио" и леверкузенский "Байер", которые готовят предложения по трансферу перспективного футболиста.

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