Азмун интересен двум европейским клубам

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Азмун интересен двум европейским клубам

Форвард "Ростова" Сердар Азмун может продолжить карьеру в Италии или Германии, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что в ближайшее время 22-летний иранец перейдёт на правах свободного агента в "Рубин", однако из-за конфликта с болельщиками казанского клуба может сразу же быть продан.

В услугах Азмуна заинтересованы римский "Лацио" и леверкузенский "Байер", которые готовят предложения по трансферу перспективного футболиста. 

Не пропустите: "Спартак" вступил в борьбу за Азмуна. | http://soccernews.ru

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