Азмун - лучший футболист сезона в РПЛ
Фото: инстаграм Азмуна
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун стал лучшим игроком РПЛ сезона 2020/21.
26-летний иранец в составе клуба завоевал чемпионство. На его счету 19 голов в 24 матчах.
В голосовании Азмун опередил Артема Дзюбу и хавбека "Сочи" Кристиана Нобоа.
Отметим, что победителя выбирали главные тренера и капитаны команд РПЛ, Станислав Черчесов и комментаторы "Матч Премьер".
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