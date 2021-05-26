Азмун - лучший футболист сезона в РПЛ

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Азмун - лучший футболист сезона в РПЛФото: инстаграм Азмуна

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун стал лучшим игроком РПЛ сезона 2020/21.

26-летний иранец в составе клуба завоевал чемпионство. На его счету 19 голов в 24 матчах.

В голосовании Азмун опередил Артема Дзюбу и хавбека "Сочи" Кристиана Нобоа.

Отметим, что победителя выбирали главные тренера и капитаны команд РПЛ, Станислав Черчесов и комментаторы "Матч Премьер".

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