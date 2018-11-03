Азмун - лучший игрок "Рубина" в октябре по версии болельщиков

Как пишет пресс-служба "Рубина" в твиттере, нападающий клуба Сердар Азмун стал лучшим игроком команды в октябре по версии болельщиков.

Азмун собрал 53,2% голосов, опередив голкипера Ивана Коновалова (35,6%), полузащитников Вячеслава Подберёзкина и Игоря Коновалова (по 5,6%).

В октябре иранец играл в трёх матчах за "Рубин" в РПЛ, забив два гола и совершив результативную передачу.

Напомним, после 12 туров РПЛ "Рубин" на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 19 очков.

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