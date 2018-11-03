Азмун - лучший игрок "Рубина" в октябре по версии болельщиков

Теги сердар азмунрубин

Азмун - лучший игрок "Рубина" в октябре по версии болельщиков

Как пишет пресс-служба "Рубина" в твиттере, нападающий клуба Сердар Азмун стал лучшим игроком команды в октябре по версии болельщиков.

Азмун собрал 53,2% голосов, опередив голкипера Ивана Коновалова (35,6%), полузащитников Вячеслава Подберёзкина и Игоря Коновалова (по 5,6%).

В октябре иранец играл в трёх матчах за "Рубин" в РПЛ, забив два гола и совершив результативную передачу. 

Напомним, после 12 туров РПЛ "Рубин" на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. 

Не пропустите: "Билдапер" от Бога: как Люсьен Фавр воскресил "Боруссию" Клоппа и долго ли она проживет?

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 3 ноября

Главные новости дня: 3 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Локомотив Москва 13 24
3 Краснодар 12 22
4 Ростов 12 21
5 ЦСКА Москва 13 20
6 Спартак Москва 12 19
7 Рубин 12 19
8 Оренбург 12 16
9 Ахмат 12 16
10 Динамо Москва 13 15
11 Арсенал Тула 13 14
12 Урал 12 13
13 Крылья Советов 12 11
14 Уфа 12 11
15 Анжи 12 10
16 Енисей Красноярск 12 6
Полная таблица

топ-5 тегов