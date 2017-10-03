Азмун мечтает играть за "Реал"

Нападающий казанского "Рубина" Сердар Азмун поведал, за какой клуб он хотел бы выступать.

"Хочу играть в одном из ведущих чемпионатов. Приму решение о своём будущем после ЧМ-2018. Мне нужно найти команду, в которой я смогу играть в основе. Если месяц просидеть на скамейке запасных, то можно полностью растерять игровую форму. Моя мечта? Я хочу играть в "Реале". Это мой любимый клуб с детства" - сказал 22-летний иранец.

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