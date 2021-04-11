Азмун: "Мне все равно, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ"
Фото: Твиттер @zenit_spb
Форвард "Зенита" Сердар Азмун после победы над "Сочи" (2:1) в матче 25-го тура РПЛ поделился в интервью официальному сайту клуба эмоциями от игры.
Напомним, иранец отличился в этой игре дублем и достиг отметки в 15 забитых мячей, что позволило ему возглавить гонку бомбардиров чемпионата.
"В футболе случается всякое. Бывает, бьешь по пустым воротам и не попадаешь, а иногда любой твой удар становится голевым. Главное, чтобы футболист продолжал верить в себя, в свою игру и удачу. И продолжал работать.
Знаю, что вышел на первое место среди бомбардиров РПЛ. Но для меня куда важнее чемпионство команды, чтобы мы взяли третий титул подряд. И совершенно не имеет значения, кто станет лучшим бомбардиром. Главное — победа", - заявил нападающий.
Азмун опережает своего партнера по команде Артема Дзюбу, который забил 13 голов в текущем сезоне.
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