Азмун может быть переведен в дубль "Зенита"
Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен
Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун может быть переведен во вторую команду петербургского клуба, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, руководство клуба рассматривает подобный вариант наказания игрока за то, что он без разрешения покинул расположение команды и отправился на подписание контракта с "Байером". Кроме того, форварду грозит штраф в размере 50 тысяч евро.
Напомним, что 27-летний Азмун заключил с "Байером" соглашение, которое вступит в силу с лета 2022 года. При этом контракт иранца с "Зенитом" действует еще на протяжении полугода.
В нынешнем сезоне Азмун провел за "Зенит" 21 матч, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.
Не пропустите: "Зенит" прокомментировал переход Азмуна в "Байер". | http://soccernews.ru
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