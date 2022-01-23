Азмун может быть переведен в дубль "Зенита"

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун может быть переведен во вторую команду петербургского клуба, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, руководство клуба рассматривает подобный вариант наказания игрока за то, что он без разрешения покинул расположение команды и отправился на подписание контракта с "Байером". Кроме того, форварду грозит штраф в размере 50 тысяч евро.

Напомним, что 27-летний Азмун заключил с "Байером" соглашение, которое вступит в силу с лета 2022 года. При этом контракт иранца с "Зенитом" действует еще на протяжении полугода.

В нынешнем сезоне Азмун провел за "Зенит" 21 матч, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

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