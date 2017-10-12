Азмун может перебраться в АПЛ

Форвард казанского "Рубина" Сердар Азмун стал трансферной целью "Кристал Пэлас", сообщают российские СМИ.

Известно, что английский клуб готов предложить за 22-летнего иранца почти 18 миллионов евро.

В этом сезоне Азмун сыграл за "Рубин" 12 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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