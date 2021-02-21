Азмун может перейти в испанский клуб
"Севилья" проявляет интерес к иранскому нападающему петербургского "Зенита" Сердару Азмуну, сообщает Estadio Deportivo.
По сведениям издания, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Севильи" Азмун может заменить Юссефа Эн-Несири, которым интересуются несколько клубов.
В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" 20 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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