Азмун может перейти в испанский топ-клуб

Теги зенит санкт-петербургсевильясердар азмун

Азмун может перейти в испанский топ-клубФото: инстаграм Азмуна/Автор неизвестен

"Севилья" вновь проявляет интерес к иранскому форварду "Зенита" Сердару Азмуну, сообщает Radio Sevilla.

По информации источника, нервионцы видят в 26-летнем нападающем в качестве кандидата на усиление атаки уже этой зимой. Также отмечается, что испанский клуб еще не устанавливал контакт с иранцем.

Ранее сообщалось о том, что Азмун договорился о контракте с "Лионом". Нынешнее соглашение форварда с "Зенитом" рассчитано до конца текущего сезона.

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