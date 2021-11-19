Азмун может перейти в испанский топ-клуб

Фото: инстаграм Азмуна/Автор неизвестен

"Севилья" вновь проявляет интерес к иранскому форварду "Зенита" Сердару Азмуну, сообщает Radio Sevilla.

По информации источника, нервионцы видят в 26-летнем нападающем в качестве кандидата на усиление атаки уже этой зимой. Также отмечается, что испанский клуб еще не устанавливал контакт с иранцем.

Ранее сообщалось о том, что Азмун договорился о контракте с "Лионом". Нынешнее соглашение форварда с "Зенитом" рассчитано до конца текущего сезона.

Также не пропустите: Игрок "Реала" попал в секс-скандал. | http://soccernews.ru