Азмун может перейти в топ-клуб Бундеслиги

Теги байер леверкузензенит санкт-петербургсердар азмунтрансферы

Азмун может перейти в топ-клуб БундеслигиФото: инстаграм Азмуна/Автор неизвестен

Как сообщает Tuttomercatoweb, иранский форвард "Зенита" Сердар Азмун в ближайшее время может перейти в клуб Бундеслиги.

По информации источника, "Байер" находится в финальной стадии переговором о трансфере нападающего.

Отмечается, что "фармацевты" предлагают "Зениту" 18 миллионов евро за иранца. Петербуржцы намерены выручить за трансфер не менее 20 миллионов.

В нынешнем сезоне Азмун сыграл два матча за "Зенит", в которых забил 2 гола.

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