Азмун может перейти в топ-клуб Бундеслиги
Фото: инстаграм Азмуна/Автор неизвестен
Как сообщает Tuttomercatoweb, иранский форвард "Зенита" Сердар Азмун в ближайшее время может перейти в клуб Бундеслиги.
По информации источника, "Байер" находится в финальной стадии переговором о трансфере нападающего.
Отмечается, что "фармацевты" предлагают "Зениту" 18 миллионов евро за иранца. Петербуржцы намерены выручить за трансфер не менее 20 миллионов.
В нынешнем сезоне Азмун сыграл два матча за "Зенит", в которых забил 2 гола.
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