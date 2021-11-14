Азмун может перейти в турецкий топ-клуб
Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен
Стамбульский "Фенербахче" вступил в борьбу за иранского нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна, сообщает Takvim.
По сведениям источника, турецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. "Зенит" может согласиться продать форварда за небольшую сумму, так как следующим летом он станет свободным агентом.
Ранее сообщалось, что интерес к Азмуну также проявляют "Милан", "Интер", "Лацио", "Лион" и "Байер".
В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" 17 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.
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