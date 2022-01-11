Азмун может перейти в "Ювентус"

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к иранскому нападающему петербургского "Зенита" Сердару Азмуну, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб ищет игрока в линию атаки из-за тяжелой травмы Федерико Кьезы, который выбыл из строя примерно на полгода. На подписании иранца настаивает главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Ранее сообщалось, что Азмун близок к переходу в "Лион" за 4-5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 27-летний Азмун провел за "Зенит" 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Ювентус" в феерическом матче победил "Рому". | http://soccernews.ru