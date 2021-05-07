Азмун может присоединиться к Миранчуку в "Аталанте"

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Форвард "Зенита" Сердар Азмун привлек к себе внимание очередного клуба.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", в покупке Азмуна заинтересована "Аталанта", которую летом могут покинуть Дуван Сапата и Луис Муриэль.

Отмечается, что клуб из Бергамо готов предложить за 26-летнего игрока до 20 миллионов евро.

Контракт Азмуна с "Зенитом" истекает летом 2022 года. В этом сезоне на его счету 19 голов и 6 результативных передач в 28 играх.

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