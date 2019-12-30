Азмун может продолжить карьеру в "Кристал Пэлас"

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Азмун может продолжить карьеру в "Кристал Пэлас"

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун может продолжить карьеру в Англии. Об этом сообщает A Bola.

По данным источника, в 24-летнем футболисте заинтересован "Кристал Пэлас". Клуб готов заплатить за иранца 30 миллионов евро.

Лондонцы уже начали переговоры с "Зенитом", однако ответ петербургского клуба пока не известен.

В нынешнем розыгрыше Азмун участвовал в 26 матчах, забив 11 голов и сделав 6 результативных передач.

Соглашение форварда с сине-бело-голубыми рассчитано до 2022 года.

А еще: Азмун попал в топ-100 игроков года по версии Marca| http://soccernews.ru
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