Азмун может продолжить карьеру в "Кристал Пэлас"
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун может продолжить карьеру в Англии. Об этом сообщает A Bola.
По данным источника, в 24-летнем футболисте заинтересован "Кристал Пэлас". Клуб готов заплатить за иранца 30 миллионов евро.
Лондонцы уже начали переговоры с "Зенитом", однако ответ петербургского клуба пока не известен.
В нынешнем розыгрыше Азмун участвовал в 26 матчах, забив 11 голов и сделав 6 результативных передач.
Соглашение форварда с сине-бело-голубыми рассчитано до 2022 года.
А еще: Азмун попал в топ-100 игроков года по версии Marca| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15