Азмун может уйти из "Зенита"

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информациею о возможном уходе из "Зенита" форварда Сердара Азмуна.

"Представители Азмуна уже ведут переговоры с другими клубами. Ему ищут новую команду. Думаю, летом он уйдет. Сердар уже столько поиграл в России, ему хочется расти, он этого не скрывает. Все относятся к нему с пониманием. Игрок помог выиграть "Зениту" столько титулов, все заслужено. Обидно, что в матче с "Уралом" травму получил. Если будет уходить, проводим его аплодисментами", — заявил Орлов в эфире "Эха Москвы в Петербурге".