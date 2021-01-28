Азмун может уйти из "Зенита"
Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информациею о возможном уходе из "Зенита" форварда Сердара Азмуна.
"Представители Азмуна уже ведут переговоры с другими клубами. Ему ищут новую команду. Думаю, летом он уйдет. Сердар уже столько поиграл в России, ему хочется расти, он этого не скрывает. Все относятся к нему с пониманием. Игрок помог выиграть "Зениту" столько титулов, все заслужено. Обидно, что в матче с "Уралом" травму получил. Если будет уходить, проводим его аплодисментами", — заявил Орлов в эфире "Эха Москвы в Петербурге".
Напомним, Азмун играет за "Зенит" с 2019 года. В текущем сезоне 26-летний нападающий выходил на поле в 15 матчах РПЛ, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.
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