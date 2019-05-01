Азмун назвал будущего победителя Лиги Чемпионов

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Азмун назвал будущего победителя Лиги Чемпионов

Нападающий питерского "Зенита" Сердар Азмун уверен, что победителем текущего розыгрыша Лиги Чемпионов станет английский "Ливерпуль".

"Кто выиграет ЛЧ? "Ливерпуль". Юрген Клопп - определённо лучший тренер. Команда с ним очень изменилась", - сказал Азмун.

Напомним, что сегодня "Ливерпуль" сыграет с "Барселоной" в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов.

В прошлом сезоне "красные" дошли до финала турнира, где проиграли мадридскому "Реалу" со счётом 1:3.

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