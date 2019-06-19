Азмун назвал одноклубников по "Зениту" "колхозом"
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун в шутку назвал одноклубников Артема Дзюбу, Бранислава Ивановича и Ярослава Ракицкого "колхозниками".
"Дзюба - колхоз, Иванович - колхоз Сербия, Байрамян - армянский колхоз. И кто? А, Ракицкий - тоже колхоз. Сейчас с русским у меня нет проблем. Я знаю все матерные слова. Когда я был в "Ростове", Калачев научил меня всему русскому мату. Он самый плохой парень на поле. Он и Гацкан. Но за полем они лучшие. Я попросил Калачева научить меня матерным словам, чтобы я мог ответить, если кто-то будет меня материть. Сейчас все в порядке. Понимаю, 80-90 процентов русской речи", - приводят слова Азмуна российские СМИ.
24-летний Азмун перешел в "Зенит" в зимнее трансферное окно из "Рубина" за 12 миллионов евро. В составе "Зенита" он провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи. В минувшем сезоне Азмун стал чемпионом России с петербургским клубом.
Не пропустите: Азмун: "Если я не выиграю Лигу чемпионов или Лигу Европы, буду разочарован в своей жизни". | http://soccernews.ru
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Азмун: "Если я не выиграю Лигу чемпионов или Лигу Европы, буду разочарован в своей жизни"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20