Азмун назвал свой лучший гол в Лиге Чемпионов

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун рассказал, какой свой гол он считает лучшим в Лиге Чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Лучшим считаю гол "Атлетико". Перед матчем меня очень долго критиковали из-за того, что я давно не забивал. "Атлетико" тогда выиграл все последние матчи и не пропускал в Лиге чемпионов 10 или 11 матчей. При таких обстоятельствах забить гол - одно из лучших событий в карьере", - сказал Азмун.



Напомним, завтра, 5 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" - "Лейпциг". Начало встречи - в 19:55 (мск).

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