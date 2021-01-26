Азмун не исключил скорый уход из "Зенита"

Форвард питерского "Зенита" Сердар Азмун прокомментировал своё будущее в клубе.

"Я действительно говорил, что много чего добился, много чему научился в России. Если у меня появится возможность проявить себя на другом уровне - почему нет? Я считаю, что каждый спортсмен должен стремиться к этому", - сказал иранский футболист.

В начале января сообщалось, что Азмун может перейти в дортмундскую "Боруссию" за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий сыграл за "Зенит" 20 матчей, забил 11 голов и сделал 5 ассистов.

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