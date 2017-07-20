Азмун не перейдет в "Лацио"

Форвард казанского "Рубина" Сердар Азмун не перейдет в текущее трансферное окно в римский "Лацио", информирует La Repubblica.

По сведениям источника, российский клуб отказался расставаться со своим 22-летним нападающим нынешним летом. "Рубин" уведомил "орлов", что намерен сохранить иранского футболиста в своем составе еще как минимум на один сезон.

Напомним, "Рубин" расстался с Котуньо. | soccernews.ru