Азмун не покинет "Рубин" этим летом

Итальянский агент Улиссе Савини заявил о нежелании форварда "Рубина" Сердар Азмун покидать команду летом.

"Тесно общаюсь с представителями Азмуна, так что знаю всю сложившуюся ситуацию.

Иранец хочет остаться в "Рубине" чтобы иметь много игровой практики перед чемпионатом мира", - сказал Савини.

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