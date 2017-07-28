Азмун не покинет "Рубин" этим летом

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Азмун не покинет "Рубин" этим летомИтальянский агент Улиссе Савини заявил о нежелании форварда "Рубина" Сердар Азмун покидать команду летом.

"Тесно общаюсь с представителями Азмуна, так что знаю всю сложившуюся ситуацию.

Иранец хочет остаться в "Рубине" чтобы иметь много игровой практики перед чемпионатом мира", - сказал Савини.

Читайте: Азмун близок к переходу в "Лацио"  | http://soccernews.ru

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