Азмун не смог обогнать Дзюбу в гонке бомбардиров РПЛ

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Азмун не смог обогнать Дзюбу в гонке бомбардиров РПЛ

Форвард "Зенита" Сердар Азмун отметился дублем в игре против "Оренбурга" (4:1).

В текущем сезоне РПЛ Азмун забил 16 голов и обошел нападающего "Арсенала" Евгения Луценко в гонке бомбардиров.

Однако Артем Дзюба также забил гол "Оренбургу" и довел счет своих голов до 17. Он по-прежнему возглавляет список бомбардиров РПЛ.

Стоит отметить, что на счету Дзюбы 7 голов с пенальти, а у Азмуна всего один.

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Голы Дзюбы и Азмуна помогли "Зениту" разгромить "Оренбург"

Голы Дзюбы и Азмуна помогли "Зениту" разгромить "Оренбург"

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