Азмун не смог обогнать Дзюбу в гонке бомбардиров РПЛ
Форвард "Зенита" Сердар Азмун отметился дублем в игре против "Оренбурга" (4:1).
В текущем сезоне РПЛ Азмун забил 16 голов и обошел нападающего "Арсенала" Евгения Луценко в гонке бомбардиров.
Однако Артем Дзюба также забил гол "Оренбургу" и довел счет своих голов до 17. Он по-прежнему возглавляет список бомбардиров РПЛ.
Стоит отметить, что на счету Дзюбы 7 голов с пенальти, а у Азмуна всего один.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22