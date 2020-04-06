Азмун - о Кокорине: "Лучший человек, которого я встречал в России"

Форвард питерского "Зенита" Сердар Азмун дал высокую оценку человеческим качествам своего бывшего одноклубника Александра Кокорина.

"Кокорин - лучший человек, которого я встречал в России. Он мне как старший брат. Надеюсь, Саша будет хорошо играть за "Сочи". Он топ-игрок и точно сможет вернуться в сборную России. Очень жаль, что Кокорин сейчас не играет в "Зените", - сказал Азмун.

Напомним, что Кокорин почти год провёл в тюрьме после того как ударил стулом чиновника.

Россиянин и иранец пересеклись в "Зените" всего на несколько месяцев - с сентября 2018 по февраль 2019 года.

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