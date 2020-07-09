Азмун обошел Халка в списке лучших бомбардиров-легионеров в истории РПЛ
Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун вышел на шестое место в в списке лучших бомбардиров-легионеров Российской Премьер-Лиги.
В матче 27-го тура чемпионата России с "Сочи" (2:1) Азмун забил свой 56 гол в РПЛ, опередив бывшего форварда "Зенита" Халка.
Топ-10 лучших бомбардиров-легионеров в истории РПЛ выглядит так:
1. Вагнер Лав (Бразилия) - 85
2. Данни (Португалия) - 68
3. Сейду Думбия (Кот-д'Ивуар) - 66
4. Квинси Промес (Нидерланды) - 59
5. Веллитон (Бразилия) - 57
6. Сердар Азмун (Иран) - 56
7. Халк (Бразилия) - 55
8. Сергей Корниенко (Беларусь) - 54
9. Кевин Кураньи (Германия) - 50
10. Назим Сулейманов (Азербайджан) - 50
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22