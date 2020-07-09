Азмун обошел Халка в списке лучших бомбардиров-легионеров в истории РПЛ

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Азмун обошел Халка в списке лучших бомбардиров-легионеров в истории РПЛ

Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун вышел на шестое место в в списке лучших бомбардиров-легионеров Российской Премьер-Лиги.

В матче 27-го тура чемпионата России с "Сочи" (2:1) Азмун забил свой 56 гол в РПЛ, опередив бывшего форварда "Зенита" Халка. 

Топ-10 лучших бомбардиров-легионеров в истории РПЛ выглядит так:

1. Вагнер Лав (Бразилия) - 85
2. Данни (Португалия) - 68
3. Сейду Думбия (Кот-д'Ивуар) - 66
4. Квинси Промес (Нидерланды) - 59
5. Веллитон (Бразилия) - 57
6. Сердар Азмун (Иран) - 56
7. Халк (Бразилия) - 55
8. Сергей Корниенко (Беларусь) - 54
9. Кевин Кураньи (Германия) - 50
10. Назим Сулейманов (Азербайджан) - 50

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