Азмун обошел Панова по голам за "Зенит"

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Азмун обошел Панова по голам за "Зенит"

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун отметился голом в матче 4-го тура РПЛ с "Тамбовом" (4:1).

Таким образом, для иранского форварда это стал 37 гол за петербургский клуб. Футболист превзошел по этому показателю Александра Панова, поднявшись в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба на 28-ю строчку.

На 27-м месте в рейтинге идет Вадим Храповицкий.

А еще: Азмун установил рекорд "Зенита"| http://soccernews.ru
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