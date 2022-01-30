Азмун обратился к фанатам "Зенита" после перехода в "Байер"
Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен
Иранский нападающий Сердар Азмун обратился к болельщикам петербургского "Зенита" после перехода в леверкузенский "Байер".
"Привет всем уважаемым болельщикам "Зенита"! Спасибо за то, что терпели меня эти три года. Спасибо за то, что поддерживали меня эти три года. У меня всегда были отличные отношения с вами. И со всеми, кто работал в "Зените". И эти хорошие отношения у меня останутся. Очень не люблю прощаться. Надеюсь, что мы еще увидимся. Хочу пожелать удачи "Зениту" в чемпионате России и еврокубках. Спасибо вам за все хорошее, что вы сделали для меня. Сделал все, что мог, и вы навсегда останетесь в моем сердце. Спасибо за все!" — сказал Азмун в обращении, опубликованном в твиттере петербургского клуба.
"Байер" заплатил за Азмуна четыре миллиона евро. Футболист заключил с немецким клубом контракт до лета 2027 года.
27-летний Азмун выступал за "Зенит" с 2019 года. Всего он провел за клуб из Санкт-Петербурга 104 матча во всех турнирах, забил 62 гола и отдал 23 результативные передачи. Ранее играл за "Рубин", "Ростов" и вновь "Рубин". За сборную Ирана сыграл 60 матчей и забил 39 мячей. 3-кратный чемпион России, обладатель Кубка России, 2-кратный обладатель Суперкубка России.
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|Команда
|М
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|РБ Лейпциг
|32
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|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20